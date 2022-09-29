



Посол Израиля: Бабий Яр - трагедия, ставшая одним из символом Холокоста

В четверг, 29 сентября, день памяти жертв Бабьего Яра.

Комментарий по поводу трагедии сделал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Сегодня - 81-я годовщина Бабьего Яра - трагедии, ставшей одним из символом Холокоста. Эта дата особенно остро воспринимается на фоне войны в Украине и той колоссальной трагедии, которую сегодня переживает украинский народ. Мы чтим память погибших от рук нацистов и их пособников, и верим в то, что эти страшные события никогда не повторятся", - сказал посол.