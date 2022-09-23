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Посол Германии приветствовал слова Лапида о двух государствах
23.09.2022 09:47 Александр Юзовский

Посол Германии приветствовал слова Лапида о двух государствах

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что считает правильным решением для Израиля создание двух государств.

Такие слова вызвали одобрение мировых лидеров. Особенно заявление приветствовал посол Германии в Израиле Стефан Зайберт.

"Приятно слышать слова премьер-министра Лапида, который признает необходимость переговоров с палестинцами и решения о создании двух государств. Как друзья Израиля, мы всегда считали, что палестинское государство необходимо и хорошо для обеих сторон", — сказал Зайберт.

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