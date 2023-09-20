



Посол Франции в Израиле: Мы постепенно меняем свой взгляд на регион

Мы всегда хотим продвигать то невероятное, что есть в отношениях между Францией и Израилем, заявил новый посол страны в Израиле Фредерик Журнс в интервью i24NEWS во вторник, 19 сентября, после вручения верительных грамот президенту Ицхаку Герцогу.



“Франция немного похожа на другие страны, то есть постепенно меняет свой взгляд на этот регион и, я надеюсь, также на Израиль", – сказал Журнс. “Франция слишком долго смотрела на Израиль и регион с точки зрения его проблем, но мы являемся свидетелями невероятных экономических преобразований в странах Персидского залива”.



Относительно разрешения израильско-палестинско-арабского конфликта, Журнс заявил, что Франция всегда поддерживала решение о создании двух государств.



“Мы хотим, чтобы палестинцы и израильтяне нашли мир между собой и извлекли из этого выгоду. Для этого нам нужен политический диалог, подобный тому, который был в рамках Авраамовских соглашений”, – сказал посол. “Мы хотим решения, которое принесет мир и обеспечит безопасность Израиля”.



Журнс прокомментировал иранскую ядерную программу и заявил, что выступает за возвращение Исламской Республики к соглашению 2015 года.



“Это соглашение подверглось критике, но оно позволяло контролировать то, что делал Тегеран. Без него мы потеряли эту видимость. Мы должны вернуться к этому соглашению, чтобы вернуть ядерную программу под контроль, потому что мы не хотим, чтобы Иран обладал ядерным оружием, – сказал он.