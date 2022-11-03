



Посол: есть предпосылки для изменения позиции Израиля относительно Украины

Израиль может изменить свое отношение относительно поставок оружия Украине, к чему есть предпосылки.

Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"В предвыборной кампании экс-премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что рассмотрит возможность пересмотра политики Израиля по поставке оружия Украине. Безусловно, на политическом языке это ничего конкретного не означает, но есть определенные предпосылки для того, чтобы эта позиция изменилась", - сказал он.

По словам дипломата, когда а Израиле сформируют правительство, Украина будет говорить о том, что работает с этим правительством и начнет двигаться по тем направлениям, которые интересуют страну.

"В первую очередь конечно, военно-техническое сотрудничество. И тут кое-что уже делается. Насколько активно это будет продолжаться с правительством, если Нетаниягу удастся сформировать правительство, мы увидим. У многих оппонентов возникает обеспокоенность относительно его близких контактов с президентом РФ. Но мне кажется, что не стоит на это обращать внимание. Нетаниягу пересмотрит свои отношения с Путиным, поскольку тот является токсичным для большинства политических лидеров", - считает посол.

Корнийчук также считает, что поставки Ираном дронов России будет спусковым крючком для Израиля.