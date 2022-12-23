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Посол ЕС посетил штаб-квартиру United Hatzalah
23.12.2022 16:15 Ольга Белозерова

Посол ЕС посетил штаб-квартиру United Hatzalah

Посол Европейского союза в Израиле Димитр Цанчев посетил штаб-квартиру израильской добровольческой службы экстренной помощи United Hatzalah в Иерусалиме. 

Как сообщает Jerusalem Post, посол ознакомился с деятельностью "Хацалы", и встретился с добровольцами скорой помощи из разных слоев населения Израиля, включая евреев, мусульман и христиан.

Экскурсия включала в себя обзор передовых технологий, которые позволяют службе направлять 6200 добровольцев по всей стране для оказания неотложной медицинской помощи.

"Вы лечите пациентов независимо от их расы, религии, происхождения или этнической принадлежности. И я хотел бы похвалить вас за это, потому что в эти неспокойные времена нам нужно больше единства, больше человечности, больше доброты. Нам нужно больше жизни и меньше смерти, больше света и меньше тьмы. Ваша организация, которая спасает множество целых миров каждую день определенно добавляет света этой планете", - заявил посол Цанчев. 

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