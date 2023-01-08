



Посол Эритреи в РФ: Демонтированные в Одессе памятники будут восстановлены

Памятники героям русской истории в Одессе и других городах Украины будут восстановлены, считает посол Эритреи в России Петрос Цеггай.

Он рассказал, что учился в Одессе во времена СССР, но с тех пор в городе не был.



По его мнению, снесенные памятники императрице Екатерине II, поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову будет "нетрудно восстановить".



В конце декабря коммунальные службы Одессы демонтировали памятники императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову. Решение о сносе было принято местными властями в конце ноября. За последние месяцы памятники часто подвергались нападениям со стороны активистов и были демонтированы в конце декабря.