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Посол Эритреи в РФ: Демонтированные в Одессе памятники будут восстановлены
08.01.2023 13:08 Наталья Богинская

Посол Эритреи в РФ: Демонтированные в Одессе памятники будут восстановлены

Памятники героям русской истории в Одессе и других городах Украины будут восстановлены, считает посол Эритреи в России Петрос Цеггай.
Он рассказал, что учился в Одессе во времена СССР, но с тех пор в городе не был.

По его мнению, снесенные памятники императрице Екатерине II, поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову будет "нетрудно восстановить".

В конце декабря коммунальные службы Одессы демонтировали памятники императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.  Решение о сносе было принято местными властями в конце ноября. За последние месяцы памятники часто подвергались нападениям со стороны активистов и были  демонтированы в конце декабря.

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