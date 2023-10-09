



Посол Бродский: почти все проникшие в Израиль террористы уничтожены

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал атаку террористов ХАМАС на Израиль.



Соответствующее интервью он предоставил изданию "РБК-Украина".



"Израиль пережил беспрецедентное нападение на свою территорию. Сегодня известно о более 700 погибших, несколько тысяч раненых. Ужасные кадры и видео показывают, что мы имеем дело с террористами, которые потеряли всякий человеческий облик, которые не имеют никаких моральных ограничений. И Израиль должен принимать это в расчет, проводя военную операцию", - отметил он.



По словам Бродского, практически все террористы, которые проникли на территорию Израиля, уничтожены, а сейчас начинается следующий этап операции, которая была объявлена, по уничтожению инфраструктуры террора в Газе.



"Сейчас происходят воздушные атаки на инфраструктуру террора в Секторе Газа, но впоследствии нельзя исключить и наземную операцию", - добавил он.