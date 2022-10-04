



Посол Бродский: Иран представляет угрозу не только Израилю, но и Украине

Посол Израиля в Украине прокомментировал использование Россией иранских дронов-камикадзе на войне.

Соответствующее заявление он сделал в интервью РБК-Украина.

"Что касается Ирана, то это, безусловно, деструктивная сила. Мы об этом говорим не первый год, а десятилетия. И десятилетия Иран представляет серьезную угрозу Израилю и Ближнему Востоку. Сегодня Иран и иранское оружие представляет не менее серьезную угрозу для Украины", - подчеркнул он.