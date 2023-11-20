



Посол Бродский: Иран поплатится своим существованием, если вступит в войну

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский призвал не доверять заверениям Ирана о том, что тот не собирается напрямую участвовать в войне против Израиля.



Соответствующее заявление он сделал в интервью Бориславу Березе.



"Я бы не стал доверять словам террористов. Террористы обычно врут. Они делают это постоянно. Мы видим ложь, которая исходит от иранского режима, ХАМАСа, "Хизбаллы", потому доверять террористам не нужно и расслабляться точно не нужно", - сказал Бродский.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам дипломата, с другой стороны, Ирану не нужно участвовать в войне напрямую, поскольку он итак в нее втянут. Исламская Республика продолжает снабжать террористов оружием и деньгами, действуя косвенно через свои прокси.



"Иранские военные и специалисты находятся на территории Сирии, иранцы находятся на территории Ливана, потому говорить о том, что Иран хочет остаться в стороне, неправильно, потому что он уже втянут в эту войну. Иран не заинтересован напрямую участвовать, потому что понимает, какую цену режим заплатит. Иранский режим может поплатиться своим существованием за прямое участие в войне. Об этом напрямую было сказано и Израилем, и американцами", - добавил посол.