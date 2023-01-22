



Посол: большинство украинцев считают Израиль дружественной страной

Больше половины украинцев считают Израиль дружественной страной, несмотря на критику со стороны украинского руководства.



По словам посла Михаила Бродского, об этом свидетельствуют результаты опроса, проверенного Киевским Международным Институтом социологии по просьбе Посольства Израиля в Украине.



"52% опрошенных считают Израиль дружественной страной (незначительно меньше, чем год назад, до начала войны в Украине), и лишь 12% так не считают. Оставшиеся 36% затруднились ответить на вопрос. В противостоянии Израиля и Ирана 64% украинцев поддерживают Израиль (вдвое больше, чем год назад), и лишь 1% - Иран", - сообщает Бродский.



По его словам, на вопрос, кого в нынешней ситуации поддерживает Израиль - Россию или Украину - 48% респондентов указали Украину, и лишь 8% - Россию. 20% опрошенных считают, что Израиль не поддерживает ни одну из сторон.



"Большинство украинцев (87%) считают, что израильские технологии будут крайне востребованы в процесса послевоенного восстановления Украины. На вопрос каким образом Израиль помогает Украине, 48% указали гуманитарную помощь, 17% - разведывательную информацию, 8% - вооружение. 11% считают, что Израиль никак не помогает Украине, еще 16% затруднились ответить", - добавил Бродский.



По словам посла, 33% респондентов считают приемлемым отказ Израиля поставлять оружие Украине в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. 43% считают такую позицию неприемлемой. Остальные затруднились с ответом.