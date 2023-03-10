



Посол Азербайджана: нельзя использовать наши аэродромы для нападения на Иран

Армии обороны Израиля не будет позволено использовать Азербайджан в качестве дозаправочной базы во время нападения на Иран , заявил журналистам недавно назначенный посол страны в Израиле Мухтар Мамедов .



Таким образом Мамедов опроверг сообщения иностранных СМИ, о том, что страна подготовила аэродром, предназначенный для оказания помощи Израилю в случае, если он решит атаковать иранские ядерные объекты.



“Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран.Это потому, что мы ожидаем, что другие страны не будут вмешиваться в наши внутренние дела ”, - сказал посол.

