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Посол Азербайджана: нельзя использовать наши аэродромы для нападения на Иран
10.03.2023 09:01 Ирина Демьянова

Посол Азербайджана: нельзя использовать наши аэродромы для нападения на Иран

Армии обороны Израиля не будет позволено использовать Азербайджан в качестве дозаправочной базы во время нападения на Иран , заявил журналистам недавно назначенный посол страны в Израиле Мухтар Мамедов .

Таким образом Мамедов опроверг сообщения иностранных СМИ, о том, что страна подготовила аэродром, предназначенный для оказания помощи Израилю в случае, если он решит атаковать иранские ядерные объекты.

“Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран.Это потому, что мы ожидаем, что другие страны не будут вмешиваться в наши внутренние дела ”, - сказал посол.
 

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