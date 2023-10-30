



Посол анонсировал признание Украиной "Хизбаллы" террористической организацией

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский анонсировал признание Верховной Радой "Хизбаллы" террористической организацией.



Соответствующее заявление он сделал в интервью интернет-изданию Ynet.



"Мы работаем с некоторыми членами Верховной Рады и пытаемся продвигать объявление ХАМАСа террористической организацией. Мы надеемся, что теперь, в связи с тем, что произошло, и поскольку среди убитых более 20 граждан Украины, а двое из похищенных имеют украинское гражданство, есть хороший шанс того, что Украина решит объявить ХАМАС, а возможно, и "Хизбаллу", террористическими организациями", - сказал Бродский.



Дипломат надеется на то, что это решение удастся принять в ближайшее время.



Ранее он также отметил, что Украина является самой произраильской страной в Европе.