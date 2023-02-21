



Послы будут присягать на верность Израилю как еврейской и демократической стране

Министр иностранных дел Эли Коэн разрабатывает законопроект, который обяжет любого человека, назначенного главой израильской дипломатической миссии за рубежом, взять на себя новое обязательство в дополнение к нынешним требованиям.



Кандидаты, желающие получить назначение, должны будут произнести: "Я обязуюсь быть верным ценностям Государства Израиль как еврейского и демократического государства".



Сейчас каждый, кто назначается на должность государственного служащего (в соответствии со статьей 34а Закона о государственной службе (назначениях) 1959 года), должен сказать следующее: "Я обязуюсь быть верным государству Израиль и его законам и честно и добросовестно выполнять все обязанности, возложенные на меня как на государственного служащего".



Теперь Коэн хочет добавить второе (вышеуказанное) обещание верности.



Цель нового закона - предотвратить такие назначения, как то было с бывшим членом "Мерец" Джидой Ринауи-Зуаби, которую Яир Лапид сделал генеральным консулом в Шанхае, несмотря на общественный резонанс, вызванный ее заявлениями, осуждающими Государство Израиль.



"Работа государственных послов и представителей заключается в том, чтобы представлять Государство Израиль и его ценности и действовать во имя его интересов. Государство Израиль - еврейское и демократическое государство, и любой, кто не признает этого, не может быть послом и представлять государство Израиль ", - сказал министр иностранных дел Коэн.

