



Послу Израиля во Франции не разрешили участвовать во встрече Нетаниягу



Посол Израиля во Франции Яэль Герман дважды предлагала прийти на прием премьер-министра Биньямина Нетаниягу в аэропорту в Париже - и получила отказ. Об этом сообщает канал КАН.



Офис премьер-министра заявила, что Герман подала в отставку около месяца назад и что она "не представляет государство Израиль". Герман ответила твитом, в котором, среди прочего, написала: "Я не испытываю уважения к премьер-министру, против которого выдвинуто три обвинения, но я испытываю уважение к моей любимой стране".

