



Послу Эстонии приказали покинуть Россию

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного.



Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.



"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах", - говорится в заявлении.



МИД РФ отметил, что послу Эстонии был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей.



"Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", - заявило ведомство.



Также российский МИД возложил всю ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между странами на Эстонию.



