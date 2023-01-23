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Послу Эстонии приказали покинуть Россию
23.01.2023 11:17 Ольга Белозерова

Послу Эстонии приказали покинуть Россию

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах", - говорится в заявлении.

МИД РФ отметил, что послу Эстонии был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей.

"Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", - заявило ведомство.

Также российский МИД возложил всю ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между странами на Эстонию. 

 

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