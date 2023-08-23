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Последний ролик Пригожина
23.08.2023 21:31 Алина Груднева

Последний ролик Пригожина

Telegram-канал "вагнеровцев" распространил последний ролик с основателем ЧВК Евгением Пригожиным.

Видео было опубликовано 23 августа, в день крушения одного из его бизнес-джетов в Тверской области.

В ролике показан Пригожин, который говорит о том, что его наемники участвовали в войнах и вооруженных конфликтах десятки раз "во многих странах мира".

"Мы никогда не защищали элитные кланы и не воевали за финансовые интересы. Мы воевали всегда только за народ", - говорит основатель ЧВК "Вагнер" под пафосные кадры с наемниками.

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