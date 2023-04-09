



Последний прокурор Нюрнбергского процесса скончался в возрасте 103 лет

Последний обвинитель Нюрнбергского процесса, который добился вынесения обвинительных приговоров 22 нацистам и посвятил свою жизнь борьбе с международной несправедливостью, умер в возрасте 103 лет, сообщил в субботу AFP его сын.



Бенджамин Ференц, американец, который в возрасте 27 лет и без предшествующего судебного опыта служил одним из главных обвинителей судебных процессов, позже продолжил борьбу за компенсацию и возврат украденных товаров жертвам и пережившим Холокост.



Он мирно скончался во сне по естественным причинам в пятницу вечером, 7 апреля в доме престарелых в Бойнтон-Бич, Флорида, сообщил AFP его сын Дональд Ференц.



Сын добавил, что если бы его отец сделал последнее заявление, он был уверен, что это был бы “закон, а не война”.



На протяжении большей части своей жизни Ференц выступал за создание международного уголовного суда — мечта, которая, наконец, осуществилась с созданием МУС в Гааге в 2002 году.



Во время Нюрнбергского процесса Ференцу было поручено преследовать лидеров айнзатцгрупп, специальных мобильных карательных отрядов, которые несут ответственность за убийство более миллиона человек, особенно евреев, посредством массовых расстрелов. Среди 22 осужденных им нацистов четверо были казнены.



Ференц родился в Восточной Европе в 1920 году, незадолго до того, как его родители-евреи перевезли семью в США. Он окончил Гарвардский юридический факультет в 1943 году и служил в армии США во время Второй мировой войны, в том числе работал в армейском подразделении по военным преступлениям, в составе которого он ездил в недавно освобожденные концлагеря, чтобы собрать доказательства зверств, совершенных внутри.



Всемирный еврейский конгресс выступил с заявлением после кончины Ференца, отметив, что в декабре 2022 года Конгресс США наградил его высшей наградой — Золотой медалью Конгресса.



“Бен Ференц был гигантом, — сказал главный юрисконсульт и заместитель исполнительного вице-президента WJC Менахем Розенсафт. - Он посвятил себя до самого конца своей долгой и выдающейся карьеры тому, чтобы уроки Нюрнберга укоренились как в международном праве, так и в сознании общества в целом. Он также был яростным и неутомимым сторонником обеспечения хотя бы капельки справедливости для переживших Холокост”.



