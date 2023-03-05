



Последний опрос: 62 мандата коалиции, 70% против компромисса по реформе



Согласно опросу, проведенному сегодня вечером (воскресенье) на сайте 14-го канала, партия Ликуд на выборах может получить 32 мандата, Еш Атид - 22, Махане Мамлахти - 15, ШАС - 11Яадут А-Тора - 7 , НДИ - 7. Религиозный сионизм - 6, Оцма Йехудит - 6.



На крайне левом фланге - Хадаш-Тааль с 5 мандатами, Раам с 5, и Мерец с 4. Согласно опросу, Авода вообще не преодолеет избирательный барьер, также как и Балад. Таким образом, правый блок получил 62 мандата, а левый - 58.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил поддержку 48% опрошенных, Лапид - 24%, Ганц - 22%. На вопрос "должно ли правительство пойти на компромисс по правовой реформе" - 70% ответили "нет", и только 26% ответили "да".