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Последний этап марша к Кнессету: протестующие добрались до окраин Иерусалима
22.07.2023 17:26 Евгения Маркова

Последний этап марша к Кнессету: протестующие добрались до окраин Иерусалима

Марш протеста против правовой реформы достиг Моцы, пригорода на окраине Иерусалима. Начавшись с горстки людей в Тель-Авиве во вторник вечером марш теперь увеличился до десятков тысяч человек.

Организаторы протеста говорят, что демонстранты сделали перерыв, прежде чем отправиться на "последний этап марша, который заканчивается у Кнессета", куда они должны прибыть сегодня вечером для проведения массового митинга.

Наряду с демонстрацией у Кнессета крупные акции протеста должны пройти на улице Каплан в Тель-Авиве и примерно в 150 других местах по всему Израилю в рамках 29-й серии еженедельных митингов против изменений судебно-правовой системы страны.

 

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