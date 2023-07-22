



Последний этап марша к Кнессету: протестующие добрались до окраин Иерусалима

Марш протеста против правовой реформы достиг Моцы, пригорода на окраине Иерусалима. Начавшись с горстки людей в Тель-Авиве во вторник вечером марш теперь увеличился до десятков тысяч человек.



Организаторы протеста говорят, что демонстранты сделали перерыв, прежде чем отправиться на "последний этап марша, который заканчивается у Кнессета", куда они должны прибыть сегодня вечером для проведения массового митинга.



Наряду с демонстрацией у Кнессета крупные акции протеста должны пройти на улице Каплан в Тель-Авиве и примерно в 150 других местах по всему Израилю в рамках 29-й серии еженедельных митингов против изменений судебно-правовой системы страны.



