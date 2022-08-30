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Последнее усилие в переговорах между учителями и минфином
30.08.2022 07:26 Аркадий Бочаровский

Последнее усилие в переговорах между учителями и минфином


Израильские СМИ сообщают о “значительном прогрессе” на переговорах между гистадрутом учителей и минфином.

Участники переговоров говорят, что они проходят в “позитивной атмосфере”. Все надеются на то, что удастся достичь компромисса до начала учебного года без забастовки.

Сообщается о значительном прогрессе в дискуссии об увеличении зарплаты учителей-ветеранов, что считалось главным препятствием на пути достижения договоренности в последние дни.

Также сообщается о возможном компромиссе по согласованию нового расписания отпусков для учителей.

Решен вопрос о зарплате директоров школ, которая устанавливается на уровне 20 тысяч шекелей в месяц. также принято решение о том, что директора смогут поощрять отличившихся учителей.

Министр финансов Авигдор Либерман заявил: “Любой, кто утверждает, что главная проблема между учителями и минфином - 800 миллионов шекелей ошибается,  Причины дебатов иные - 78% израильтян недовольны системой образования, и требуют , чтобы зарплаты зависели от результатов работы а не от стажа, требуют синхронизации системы образования и требований экономики и требуют того, чтобы администраторам были даны полномочия увольнять неподходящих учителей, требуют создать возможность заключения личных трудовых контрактов в системе”.

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