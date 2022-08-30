



Последнее усилие в переговорах между учителями и минфином



Израильские СМИ сообщают о “значительном прогрессе” на переговорах между гистадрутом учителей и минфином.



Участники переговоров говорят, что они проходят в “позитивной атмосфере”. Все надеются на то, что удастся достичь компромисса до начала учебного года без забастовки.



Сообщается о значительном прогрессе в дискуссии об увеличении зарплаты учителей-ветеранов, что считалось главным препятствием на пути достижения договоренности в последние дни.



Также сообщается о возможном компромиссе по согласованию нового расписания отпусков для учителей.



Решен вопрос о зарплате директоров школ, которая устанавливается на уровне 20 тысяч шекелей в месяц. также принято решение о том, что директора смогут поощрять отличившихся учителей.



Министр финансов Авигдор Либерман заявил: “Любой, кто утверждает, что главная проблема между учителями и минфином - 800 миллионов шекелей ошибается, Причины дебатов иные - 78% израильтян недовольны системой образования, и требуют , чтобы зарплаты зависели от результатов работы а не от стажа, требуют синхронизации системы образования и требований экономики и требуют того, чтобы администраторам были даны полномочия увольнять неподходящих учителей, требуют создать возможность заключения личных трудовых контрактов в системе”.