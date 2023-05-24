



После заседания длившегося всю ночь: Кнессет утвердил бюджет

По окончании голосований на пленуме Кнессета, которые продолжались всю ночь были утверждены законы о бюджете.



Около 01:30 был утвержден бюджет на 2023 год, а затем большинством голосов 64 против 56 был утвержден и государственный бюджет на 2024 год.



Также были приняты сопутствующие бюджету постановления. После окончательного утверждения бюджета председатель коалиции написал на своей странице в Twitter: "Мы сделали это! Бюджет на 2023-2024 годы принят, огромная новость для государства Израиль. 530 голосований за бюджет, 0 поражений!"



Бурные слушания по бюджету открылись выступлением премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который обратился к оппозиции. "Есть чемпионат страны, и вы знаете, что он закончился. Давайте посмотрим его в реальном времени", - сказал Нетаниягу под крики членов оппозиции. "Есть бюджет, и мы принимаем ответственный, отличный бюджет, который будет верно служить всем гражданам Израиля и приведет к улучшению качества их жизни. Я слышал от членов оппозиции, что мы не сможем принять бюджет - ваши прогнозы оказались неверными".



Позже Нетаниягу добавил: "Бюджет способствует важнейшим революциям - в сфере личной безопасности, в образовании, в транспорте и в борьбе со стоимостью жизни". Его прервали члены Кнессета от оппозиции, которые назвали его "диктатором" и призвали к порядку. Несмотря на крики, премьер-министр перечислил ряд достижений государственного бюджета и подчеркнул: "Мы принимаем бюджет, ориентированный на рост, сохраняя бюджетные рамки для борьбы с инфляцией и стоимостью жизни".



Премьер-министр попытался отбиться от критики по поводу увеличения бюджетов, предназначенных для собраний и грантов для молодежи. "Ультраортодоксальный ребенок равен религиозному, светскому или арабскому ребенку", - заявил он под аплодисменты членов Кнессета от коалиции. Он добавил, что "с подстрекательством против ультраортодоксов нельзя мириться". Член Кнессета Орна Барбивай в ответ крикнула: "Вы - главный подстрекатель".