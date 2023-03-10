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После замены командира тель-авивского округа: крайне необычный акт Бахарав-Миара
10.03.2023 07:33 Аркадий Бочаровский

После замены командира тель-авивского округа: крайне необычный акт Бахарав-Миара

Через два часа после решения о замене командующего Тель-Авивским округом юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара совершила  крайне необычный поступок. Чиновница связалась с начальником полиции Израиля Коби Шабтаем для выяснения обстоятельств инцидента.

По словам источников, очевидно, что офис юридического советника заинтересован в том, чтобы выяснить, является ли это отстранением от должности.

Офис юридического советника в ответ на соответствующий запрос заявил, что не настаивает на том, чтобы установить, что это импичмент. Полиция отказалась от комментариев.

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