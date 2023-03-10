



После замены командира тель-авивского округа: крайне необычный акт Бахарав-Миара

Через два часа после решения о замене командующего Тель-Авивским округом юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара совершила крайне необычный поступок. Чиновница связалась с начальником полиции Израиля Коби Шабтаем для выяснения обстоятельств инцидента.



По словам источников, очевидно, что офис юридического советника заинтересован в том, чтобы выяснить, является ли это отстранением от должности.



Офис юридического советника в ответ на соответствующий запрос заявил, что не настаивает на том, чтобы установить, что это импичмент. Полиция отказалась от комментариев.