



После взаимных обвинений: началась встреча Нетаниягу и Лапида

Началась встреча премьер-министра Израиля Яира Лапида и лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.



Как сообщает Walla, Лапид в данный момент информирует Нетаниягу о ядерном соглашении с Ираном и деятельности, которую Израиль ведет, чтобы повлиять на этот вопрос.



Вчера Лапид и Нетаниягу обменялись обвинениями в адрес друг друга по поводу того, что Иран и мировые державы близки к заключению ядерной сделки.



Лапид заявил, что Израиль "расплачивается за ущерб, причиненный обращением Нетаниягу к Конгрессу" в 2015 году ,а Нетаниягу парировал, что Лапид и Ганц ослабили бдительность и отказались от публичной борьбы против ядерной сделки с Ираном