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После взаимных обвинений: началась встреча Нетаниягу и Лапида
29.08.2022 17:34 Ольга Белозерова

После взаимных обвинений: началась встреча Нетаниягу и Лапида

Началась встреча премьер-министра Израиля Яира Лапида и лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Как сообщает Walla, Лапид в данный момент информирует Нетаниягу о ядерном соглашении с Ираном и деятельности, которую Израиль ведет, чтобы повлиять на этот вопрос.

Вчера Лапид и Нетаниягу обменялись обвинениями в адрес друг друга по поводу того, что Иран и мировые державы близки к заключению ядерной сделки.

Лапид заявил, что Израиль "расплачивается за ущерб, причиненный обращением Нетаниягу к Конгрессу" в 2015 году ,а Нетаниягу парировал, что Лапид и Ганц ослабили бдительность и отказались от публичной борьбы против ядерной сделки с Ираном

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