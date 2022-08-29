



После встречи с Лапидом: "Еш Атид" атакует Нетаниягу

Партия премьер-министра Яира Лапида "Еш Атид" обрушилась с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, отвечая на его заявления после совещания по безопасности.



Напомним, что Лапид и Нетаниягу провели встречу, на которой Лапид проинформировал лидера оппозиции о ситуации в сфере безопасности, в частности о новой ядерной сделке с Ираном. Нетаниягу после встречи обвинил Лапида и Ганца в том, что "они ничего не делают".



"Наряду с огромным ущербом, который он нанес за время своего пребывания в должности, лидер оппозиции продолжает саботировать и угрожать безопасности граждан Израиля. Пока Нетаньяху продолжает выпускать и направлять отдельные видеоролики, израильское правительство во главе с Лапидом сделает все возможное для защиты интересов национальной безопасности", - заявили в "Еш Атид".