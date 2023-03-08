



После встречи с Галантом и Халеви: резервисты-отказники шокированы и расстроены

Министр обороны Йоав Галант и начальник Армии обороны Израиля Герци Халеви встретились во вторник с солдатами запаса, в то время как руководство страны пытается остановить поток военнослужащих, заявляющих, что они отказываются от учений и службы в рамках протеста против судебной реформы правительства.



Резервисты, участвовавшие в обсуждении, сообщили 13 каналу ТВ, что покинули встречу в состоянии "шока", жалуясь, что Галлант "совершенно не понимает, что происходит, и говорит лозунгами".



"Он ничего не обещал и не проявлял сочувствия. Он ничего не сказал о протесте. Мы расстроены", - сказал один из солдат в интервью телеканалу.



Правительственные лидеры, военное руководство и шокированы волной протестов резервистов, которая недавно усилилась, и тем, что 37 из 40 пилотов истребителей из одной эскадрильи заявили, что откажутся участвовать в учениях из-за правовой реформы и роста насилия со стороны поселенцев на Западном берегу.



Во вторник с Галантом и Халеви встретились резервисты из военно-морских сил, разведки, ВВС и сухопутных войск ЦАХАЛа. На среду запланированы новые встречи.



12 канал цитирует представителей резервистов, которые во время встречи заявили Галанту и Халеви, что им следует более активно поддерживать солдат.



"Ваше молчание очень обидно для нас. Нас оскорбляют презренные люди в правительстве. Вы, те, кто стоит у руля, должны поддержать нас, обеспечить спокойствие, охранять и защищать нас. Где вы будете, когда вы нам понадобитесь? Министр обороны, вы руководствуетесь исключительно политическими соображениями? Это просто отвратительно", - сказал один из них.