



После визита в Китай Аббас поддержал репрессии мусульманских меньшинств в стране

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас завершил поездку в Китай в пятницу после того, как обратился за экономической помощью и выразил поддержку репрессивной политике Пекина в отношении мусульманских меньшинств в северо-западном регионе Синьцзян.



В ходе своего четырехдневного визита Аббас встретился с президентом Китая и главой правящей Коммунистической партии Си Цзиньпином. Затем лидеры выступили с совместным заявлением, в котором одобрили внутреннюю и внешнюю политику Пекина и отвергли западные концепции прав человека.



В заявлении Палестинской администрации говорится, что вопросы, касающиеся политики Китая в отношении мусульман в Синьцзяне, “не имеют ничего общего с правами человека и направлены на искоренение экстремизма и противодействие терроризму и сепаратизму”.



“Палестина решительно выступает против использования проблемы Синьцзяна как способа вмешательства во внутренние дела Китая”, – говорится в документе.



Это перекликается с китайской пропагандой, связанной с содержанием более миллиона уйгуров, казахов и представителей других мусульманских меньшинств в похожих на тюрьмы центрах содержания под стражей практически без законных оснований – часто просто за то, что родственник учится за границей или загружает Коран на свои телефоны.



Китай заявляет, что широко задокументированный комплекс тщательно охраняемых центров предназначен для развития патриотизма, борьбы с радикализмом, распространяемым в интернете, и обеспечения профессиональной подготовки – и теперь они закрыты. Критики говорят, что многие из них были просто превращены в тюрьмы.



Последователи ислама составляют около 2% населения. Страной руководит официально атеистическая партия, в которой преобладает этническая группа хань.