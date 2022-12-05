



После убийства Волкова: создана комиссия по расследованию насилия на дорогах

Полиция Израиля создала комиссию для расследования инцидентов на дороге и решений проблемы насилия на дорогах.



Комиссию возглавит Иегуда Бен-Атар, глава отдела дорожного движения, сообщает Jerusalem Post.



Этот шаг был предпринят после того, как 52-летний Юрий Волков был зарезан в результате инцидента на дороге. Кроме этого, еще одна женщина анонимно сообщила, что кто-то угрожал убить ее, пока она стояла на светофоре.



"Последовательность случаев дорожного насилия, недавно опубликованных в СМИ и в социальных сетях, расследуется и обрабатывается израильской полицией, и во всех случаях нам удалось связаться с подозреваемыми, и некоторые из них уже привлечены к ответственности. В то же время израильская полиция уже начала ряд действий в рамках борьбы с этим явлением, таких как усиление присутствия на центральных перекрестках и усиление присутствия и видимости в людных местах и ​​в час пик на некоторых дорогах", - заявил Бен-Атар.

