



После теракта в Хавара администрация ПА обвинила Иран в эскалации беспорядков

Согласно данным источников в службе безопасности ПА, Тегеран объединяется с ХАМАС и “Исламским джихадом”, для дестабилизации ситуации в ПА.

Сообщается, что террорист, убивший 60-летнего Шая Силаса Нигрекара и его 28-летнего сына Авиада Нира, не был жителем Хавара, а приехал из другого района для того, чтобы совершить теракт.



Отмечается, что 20 августа лидеры КСИР хвастались тем, что “ось сопротивления берет верх над сионистским режимом”, о чем сообщило проиранское агентство Tasnim.



“Израиль-узурпатор сегодня находится в жестких тисках – как изнутри, так и снаружи. В последнее время силы сопротивления совершали от 15 до 30 ежедневных нападений на сионистский режим”, – заявил командующий отрядом “Кудс” Эсмаил Гаани.



На выходных батальон “Дженин” объявил, что никому не позволит конфисковать их оружие.



“Мы не позволим никому, кто бы это ни был, отобрать у нас оружие сопротивления”, – заявила террористическая группировка.



Это заявление воспринимается как прямой вызов Палестинской администрации, которая стремилась восстановить контроль над городом после операции ЦАХАЛа.



Среди мер, которые ПА принимает в Дженине, – амнистия боевикам, включающая в себя экономические льготы и помощь в трудоустройстве.

“Этот метод сработал в Шхеме и привел к тому, что некоторые члены организации «Львиное логово» решили действительно начать мирную жизнь”, – говорит неназванный палестинский чиновник.



Губернатор Дженина Акрам Раджуб предупредил, что “Палестинская администрация не допустит никаких проявлений анархии на своей территории и не позволит какой-либо из различных сторон наносить ущерб государственным учреждениям”. Силами ПА арестовано более 10 членов батальона “Джаба” из “Исламского джихада”, которые подожгли полицейский участок в знак протеста против отсутствия реакции со стороны ПА на операцию Израиля в лагере беженцев.



