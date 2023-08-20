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После теракта в Хавара администрация ПА обвинила Иран в эскалации беспорядков
20.08.2023 14:59 Евгения Маркова

После теракта в Хавара администрация ПА обвинила Иран в эскалации беспорядков

Согласно данным источников в службе безопасности ПА, Тегеран объединяется с ХАМАС и “Исламским джихадом”, для дестабилизации ситуации в ПА. 
Сообщается, что террорист, убивший 60-летнего Шая Силаса Нигрекара и его 28-летнего сына Авиада Нира, не был жителем Хавара, а приехал из другого района для того, чтобы совершить теракт. 
 
Отмечается, что 20 августа лидеры КСИР хвастались тем, что “ось сопротивления берет верх над сионистским режимом”, о чем сообщило проиранское агентство Tasnim.
 
“Израиль-узурпатор сегодня находится в жестких тисках – как изнутри, так и снаружи. В последнее время силы сопротивления совершали от 15 до 30 ежедневных нападений на сионистский режим”, – заявил командующий отрядом “Кудс” Эсмаил Гаани. 
 
На выходных батальон “Дженин” объявил, что никому не позволит конфисковать их оружие. 
 
“Мы не позволим никому, кто бы это ни был, отобрать у нас оружие сопротивления”, – заявила террористическая группировка.
 
Это заявление воспринимается как прямой вызов Палестинской администрации, которая стремилась восстановить контроль над городом после операции ЦАХАЛа. 
 
Среди мер, которые ПА принимает в Дженине, – амнистия боевикам, включающая в себя экономические льготы и помощь в трудоустройстве. 
“Этот метод сработал в Шхеме и привел к тому, что некоторые члены организации «Львиное логово» решили действительно начать мирную жизнь”, – говорит неназванный палестинский чиновник. 
 
Губернатор Дженина Акрам Раджуб предупредил, что “Палестинская администрация не допустит никаких проявлений анархии на своей территории и не позволит какой-либо из различных сторон наносить ущерб государственным учреждениям”. Силами ПА арестовано более 10 членов батальона “Джаба” из “Исламского джихада”, которые подожгли полицейский участок в знак протеста против отсутствия реакции со стороны ПА на операцию Израиля в лагере беженцев. 
 
 

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