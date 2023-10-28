



После сравнения с нацистами: лидер Колумбии обвинил Израиль "в геноциде"

Президент Колумбии Густаво Петро, чья страна поддержала на Генассамблее ООН резолюции о прекращении огня в Газе, воздержавшись при этом от голосования за поправку относительно осуждения ХАМАСа, прокомментировал расширение сухопутными войсками ЦАХАЛа наземной деятельности.



"Израиль отключил электричество и интернет в Газе, чтобы начать резню. Сотня самолетов ведет бомбардировку, тысячи израильских солдат вошли в Газу. Сегодня человечество сталкивается с геноцидом", - сказал он.



В другом сообщении Петро раскритиковал Гватемалу и Парагвай - единственные страны Латинской Америки, не поддержавшие резолюцию о "гуманитарном перемирии", сказав, что они "рукоплещут бомбардировкам по детям".







Отношения между Израилем и Колумбией резко испортились после начала войны, когда Петро, выступающий в поддержку Газы, сравнил кампанию ЦАХАЛа по искоренению ХАМАСа, устроившего кровавую резню 7 октября, с преследованием евреев нацистами. В ответ в Иерусалиме объявили о прекращении экспорта оружия в южноамериканскую страну.



Дипотношения оказались на пределе 16 октября. Глава колумбийского МИДа потребовал от посла Израиля, резко раскритиковавшего Петро за поддержку ХАМАСа, "извиниться или уехать". Однако почти сразу он "уточнил", что речь шла не о высылке дипломата, а о "призыве к здравомыслию", и вообще, отношения с Израилем не будут разорваны, если тот того пожелает.