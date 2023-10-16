



После скандала с Кошмаро: драматическое заявление Эдельштейна



Глава комитета Кнессета по международным делам и безопасности Юлий Эдельштейн дал интервью радио 104,5 FM.



О произошедшем провале и о том, был ли представлен сценарий угрозы Комитету по международным делам и безопасности он сказал: "Я очень хорошо помню то, что нам было представлено. Несколько дней назад я разговаривал со своим другом, который до недавнего времени занимал очень высокий пост в американской системе безопасности, он сказал мне, что после нашего собственного Перл-Харбора мы погрузились не в то, чтобы разбираться что и как это с нами произошло, а в то, как мы действуем. С нами произошло что-то, это несомненно, но в этом участвовали все структуры, это не то, что мы заснули на страже".





На прямой вопрос об ответственности за происходящее Эдельштейн ответил: "Совершенно ясно, что никто не уклоняется от ответственности, ясно, что нечто подобное произошло у нас под носом - можно сказать, что существует заблуждение. Думали, что есть сдерживание ХАМАСа, что он опасается за судьбу населения Газы, теории были очень хорошие, о них много говорили. Здесь есть коллективная ответственность каждого, что касается всех расследований, что произошло, кто не выполнил свой долг, кто несет ответственность за все эти вещи, мы должны выяснить это после победы, потому что сейчас это только повредит духу ЦАХАЛа. Наших солдат сейчас интересует только одно - победа".