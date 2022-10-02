После скандала: президент Чили принял верительные грамоты посла Израиля
Президент Чили Габриэль Борич принял верительные грамоты посла Израиля Гиля Арцели, через две недели после того, как отказался принять израильского дипломата в знак протеста против действий ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Посол Арцели отметил, что встреча с президентом и министром иностранных дел Чили была "приятной, важной и содержательной".
Hoy, Presidente @gabrielboric junto a la ministra de Relaciones Exteriores @UrrejolaRREE recibieron cartas credenciales de las nuevas y nuevos embajadores de EE.UU 🇺🇸, Dinamarca 🇩🇰, Israel 🇮🇱, Finlandia 🇫🇮, República Checa🇨🇿 y México🇲🇽. pic.twitter.com/ZtBCTjO5DV— Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 30, 2022