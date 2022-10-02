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После скандала: президент Чили принял верительные грамоты посла Израиля
02.10.2022 09:04 Ольга Белозерова

После скандала: президент Чили принял верительные грамоты посла Израиля

Президент Чили Габриэль Борич принял верительные грамоты посла Израиля Гиля Арцели, через две недели после того, как отказался принять израильского дипломата в знак протеста против действий ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Посол Арцели отметил, что встреча с президентом и министром иностранных дел Чили была "приятной, важной и содержательной". 

 

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