



После скандала: президент Чили принял верительные грамоты посла Израиля

Президент Чили Габриэль Борич принял верительные грамоты посла Израиля Гиля Арцели, через две недели после того, как отказался принять израильского дипломата в знак протеста против действий ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Посол Арцели отметил, что встреча с президентом и министром иностранных дел Чили была "приятной, важной и содержательной".



