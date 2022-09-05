



После речи Штайнмайера: Герцог благодарит Германию

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил правительство Германии за его решение взять на себя ответственность за свои неудачи во время событий 1972 года, когда на Олимпийских играх в Мюнхене были убиты 11 израильтян.



Об этом сообщает Times of Israel.



Слова Герцога последовали за заявлением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сказавшего, что его страна тоже несет ответственность.



Герцог поблагодарил Штайнмайера за его личное участие в недавнем решении правительства Германии "взять на себя ответственность" за свои неудачи в инциденте 1972 года и выплатить компенсацию оставшимся членам семей 11 жертв.



"Мир не может забыть того, что произошло на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Мир не может забыть о борьбе с терроризмом в любом месте и в любое время, это должны быть совместные усилия", - подчеркнул израильский президент.