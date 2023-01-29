



После Путина. Программа Ходорковского-Каспарова

Российские оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров опубликовали совместную статью в Foreign Policy о будущем России после Путина.



Они пишут: "Режим президента России Владимира Путина живет взаймы.



Ход истории меняется, и все - от успехов Украины на поле боя до стойкого единства и решимости Запада перед лицом агрессии Путина - указывает на то, что 2023 год станет решающим.



Если Запад будет держаться твердо, режим Путина, скорее всего, рухнет в ближайшем будущем.



Продемократические россияне, отвергающие тоталитарный режим Путина, - к которым относятся и авторы статьи - делают все возможное, чтобы помочь Украине освободить все оккупированные территории и восстановить ее территориальную целостность в соответствии с международно признанными границами 1991 года.



Российский комитет действий - коалиция оппозиционных групп в изгнании, одним из основателей которой мы стали в мае 2022 года, - стремится к тому, чтобы Украине была выплачена справедливая компенсация за ущерб, нанесенный путинской агрессией, чтобы все военные преступники были привлечены к ответственности, и чтобы Россия превратилась из диктатуры-изгоя в парламентскую федеративную республику.



Надвигающегося конца правления Путина не нужно бояться, другими словами, его нужно встретить с распростертыми объятиями.



Попытка Путина восстановить утраченную российскую империю обречена на провал.



Поэтому настал момент для перехода к демократии и передачи власти на региональные уровни.



Но чтобы такая политическая трансформация состоялась, Путин должен потерпеть военное поражение в Украине.



Решительное поражение на поле боя разрушит ауру непобедимости Путина и выставит его архитектором несостоятельного государства, что сделает его режим уязвимым для вызова изнутри".

