После Путина. Программа Ходорковского-Каспарова
Российские оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров опубликовали совместную статью в Foreign Policy о будущем России после Путина.
Они пишут: "Режим президента России Владимира Путина живет взаймы.
Ход истории меняется, и все - от успехов Украины на поле боя до стойкого единства и решимости Запада перед лицом агрессии Путина - указывает на то, что 2023 год станет решающим.
Если Запад будет держаться твердо, режим Путина, скорее всего, рухнет в ближайшем будущем.
Продемократические россияне, отвергающие тоталитарный режим Путина, - к которым относятся и авторы статьи - делают все возможное, чтобы помочь Украине освободить все оккупированные территории и восстановить ее территориальную целостность в соответствии с международно признанными границами 1991 года.
Российский комитет действий - коалиция оппозиционных групп в изгнании, одним из основателей которой мы стали в мае 2022 года, - стремится к тому, чтобы Украине была выплачена справедливая компенсация за ущерб, нанесенный путинской агрессией, чтобы все военные преступники были привлечены к ответственности, и чтобы Россия превратилась из диктатуры-изгоя в парламентскую федеративную республику.
Надвигающегося конца правления Путина не нужно бояться, другими словами, его нужно встретить с распростертыми объятиями.
Попытка Путина восстановить утраченную российскую империю обречена на провал.
Поэтому настал момент для перехода к демократии и передачи власти на региональные уровни.
Но чтобы такая политическая трансформация состоялась, Путин должен потерпеть военное поражение в Украине.
Решительное поражение на поле боя разрушит ауру непобедимости Путина и выставит его архитектором несостоятельного государства, что сделает его режим уязвимым для вызова изнутри".