



После потери контроля: полиция опасается акций возмездия в Тель-Авиве





Произошедшие вчера, 2 сентября, на улицах Тель-Авива столкновения и жестокие беспорядки между "синими", противниками эритрейского режима, и "красными", его поддерживающими, вывели на поверхность ожесточенную внутреннюю борьбу, происходящую в эритрейской общине Израиля.



Начальник полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что на данный момент ситуация взята под контроль, но полиция опасается мести и сведения счетов после произошедшего.



В связи с этими опасениями на данный момент большое количество полицейских сил размещено в южной части города, чтобы обеспечить быстрое и оптимальное реагирование на любой инцидент.



Кроме того, полиция объявила, что в рамках попытки предотвратить дальнейшие инциденты насилия и для поддержания общественного спокойствия - "пивные (хамарот) в районе Южного Тель-Авива были закрыты, чтобы предотвратить взаимные нападения и риск для жизни людей".



Полиция добавила, что и в настоящее время "полицейские следователи продолжают выявлять дополнительных участников беспорядков, которые совершали нападения и подвергали опасности жизни людей во время беспорядков, они будут арестованы и доставлены на допрос".