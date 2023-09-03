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После потери контроля: полиция опасается акций возмездия в Тель-Авиве
03.09.2023 09:06 Аркадий Бочаровский

После потери контроля: полиция опасается акций возмездия в Тель-Авиве



Произошедшие вчера, 2 сентября, на улицах Тель-Авива столкновения и жестокие беспорядки между "синими", противниками эритрейского режима, и "красными", его поддерживающими, вывели на поверхность ожесточенную внутреннюю борьбу, происходящую в эритрейской общине Израиля.

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что на данный момент ситуация взята под контроль, но полиция опасается мести и сведения счетов после произошедшего.

В связи с этими опасениями на данный момент большое количество полицейских сил размещено в южной части города, чтобы обеспечить быстрое и оптимальное реагирование на любой инцидент.

Кроме того, полиция объявила, что в рамках попытки предотвратить дальнейшие инциденты насилия и для поддержания общественного спокойствия - "пивные (хамарот) в районе Южного Тель-Авива были закрыты, чтобы предотвратить взаимные нападения и риск для жизни людей".

Полиция добавила, что и в настоящее время "полицейские следователи продолжают выявлять дополнительных участников беспорядков, которые совершали нападения и подвергали опасности жизни людей во время беспорядков, они будут арестованы и доставлены на допрос".

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