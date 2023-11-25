



После потерь в Украине, Россия не сможет угрожать странам Балтии

С начала войны в Украине, Россия потеряла только убитыми более 300 тысяч солдат, офицеров и генералов. Также она понесла огромные потери в боевой технике.



Такие масштабные потери, как утверждают эксперты, не позволят больше России диктовать свои условия в Балтийском регионе. В частности, невероятным представляется возможное вторжение в страны Балтии.



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В то же время страны НАТО активно наращивают свои силы и Россия не сможет добиться даже паритета в этом отношении.

