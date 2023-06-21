



После победы Бахара: коалиция будет продвигать роспуск Ассоциации адвокатов



После очевидной победы адвоката Амита Бахара на выборах на пост председателя Ассоциации адвокатов, коалиция уже на следующей неделе представит законопроект об управлении Ассоциацией и превращении ее в добровольный орган.



Законопроект будет представлен депутатом Кнессета Ханохом Милвицки от Ликуда. Министры уже вносили законопроект около трех недель назад, но он был отклонен по решению премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы не саботировать переговоры с оппозицией о правовой реформе. Первоначальный законопроект также предусматривал исключение представителей Ассоциации адвокатов из комитета по назначению судей, но в свете критики в адрес этого пункта, Милвицки объявил, что этот пункт будет исключен из законопроекта.

