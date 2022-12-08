



После отказа отменить назначения в полиции - требования уволить Бахарав-Миара

Депутат Нисим Ватори (Ликуд) требует увольнения юридического советника правительства Гали Бахарев- Миара после того, как она отвергла требование Итамара Бен-Гвира отменить последние назначения в полиции.



Ватори заявил: "То, что на назначения правительства Лапида закрывают глаза до последней секунды, является свидетельством профессиональной непригодности юридического советника. Должность юридического советника никогда не была в таких ненадежных руках, как в эти дни. Гили Бахарев-Миара создает дурную славу должности, и лучше будет, чтобы она освободила ее вместе со всеми членами правительства разрушения и уничтожения".



