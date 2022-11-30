



После ночной встречи с Нетаниягу: что получит Смотрич

После ночной встречи Нетаниягу и Смотрича, в ходе которой был достигнут дальнейший прогресс в переговорах по формированию правительства, в израильской прессе публикуются соглашения, достигнутые ими относительно распределения дел распределения министерских портфелей:



Бецалель Смотрич будет занимать пост министра финансов до 2025 года, а затем будет назначен министром внутренних дел и поселений.



Другой член партии, вероятно Офер Софер, будет исполнять обязанности министра абсорбции до 2025 года, а затем станет министром транспорта или образования, по выбору Ликуда.



Орит Струк будет работать до 2025 года министром по делам поселений, а затем станет министром абсорбции.



Симха Ротман будет председателем комитета по законодательству.



На данный момент подписаны соглашения с Оцма Йегудит и Ноам, продолжаются переговоры с ШАС и Яадут А-Тора. Важно отметить, что достигнутые на данный момент соглашения касаются только распределения постов, в то время как сами коалиционные соглашения, касающиеся сути вопросов, еще не подписаны ни с одной из фракций.

