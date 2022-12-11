



После матча Марокко - Португалия израильтяне получили SMS с угрозами



С., житель Ашдода, получил вечером, через несколько минут после окончания матча, в котором сборная Марокко победила Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, текстовые сообщения с угрозами на иврите.



В сообщениях говорится: "Ты видел нашу игру? Если вы любите свою жизнь, не ездите в наши страны". Другой житель города, планировавший поездку в Дубай, получил аналогичные сообщения.



Многие израильтяне марокканского происхождения радуются успеху марокканской футбольной команды на чемпионате мира, проходящем в Катаре.



Марокканской команде вновь удалось поразить футбольных болельщиков всего мира, когда в четвертьфинальном матче она выбила из турнира великую команду Португалии с ее звездой Криштиану Роналду и впервые в своей истории прошли в полуфинал.



Те, кто воспользовался спортивным событием в пользу менее приятных вещей - это исламские хакеры, которые, по всей видимости, завладели базой данных телефонных номеров израильских граждан и добрались до израильтян, которые должны вскоре вылететь в арабские страны. Например, житель Ашдода С. рассказывает, что через несколько минут после окончания игры она получила текстовые сообщения и ссылки, призывающие ее "не приезжать в их страны".



"В течение многих лет израильский режим отказывал тысячам людей в их естественных человеческих правах. Теперь настала наша очередь наказать их за эти действия. Мы продемонстрировали свое единство, подняв флаг Палестины после победы на чемпионате мира по футболу на глазах у всего мира. Узурпировавший власть сионистский режим должен знать, что, несмотря на наличие таких союзников, как мы, в мусульманских странах его присутствие невозможно." - говорится в сообщении.