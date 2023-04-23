



После критики члены "Яадут а-Тора" отменяют выступления на церемониях Дня памяти

Министр жилищного строительства Ицхак Голдкнопф и заместитель министра Яаков Тесслер пропустят церемонии Дня памяти в Кирьят-Гате и Беэр-Товии, соответственно, после того, как общественность широко осудила политиков-харедим, не служивших в армии, которые собрались выступить с обращениями к родственникам павших солдат ЦАХАЛа.



В заявлении Голднопф сказал, что, хотя он хотел отдать дать уважения павшим, он узнал, что "есть семьи погибших, которые могут чувствовать себя некомфортно из-за этого", добавив, что он предпочитает "не причинять вреда их чувствам".



Голднопф добавил, что во время церемоний он и Тесслер отправятся к Западной стене, чтобы читать псалмы и молиться о душах павших.

