Новости » Политика
После кампании против Беннета и Лапида - Нетаниягу перечислит миллиарды арабам
01.01.2023 07:57 Аркадий Бочаровский

После кампании против Беннета и Лапида - Нетаниягу перечислит миллиарды арабам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен перевести арабскому сектору около 30 миллиардов шекелей - ту же сумму, которую намеревалось перевести правительство Беннета-Лапида. Об этом сообщает газета "Исраэль Хайом".


Согласно отчету, во время коалиционных переговоров Нетаниягу потребовал, чтобы Управление экономического развития арабского сектора было передано из Министерства социального равенства в канцелярию премьер-министра.

Тем самым он стремился предотвратить передачу органов власти в арабских городах под контроль Бецалеля Смотрича, Итамара Бен-Гвира или ультраортодоксов. Согласно отчету, Нетаниягу сделал это для того, чтобы контролировать себя при передаче средств арабской общественности.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы