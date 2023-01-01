



После кампании против Беннета и Лапида - Нетаниягу перечислит миллиарды арабам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен перевести арабскому сектору около 30 миллиардов шекелей - ту же сумму, которую намеревалось перевести правительство Беннета-Лапида. Об этом сообщает газета "Исраэль Хайом".





Согласно отчету, во время коалиционных переговоров Нетаниягу потребовал, чтобы Управление экономического развития арабского сектора было передано из Министерства социального равенства в канцелярию премьер-министра.



Тем самым он стремился предотвратить передачу органов власти в арабских городах под контроль Бецалеля Смотрича, Итамара Бен-Гвира или ультраортодоксов. Согласно отчету, Нетаниягу сделал это для того, чтобы контролировать себя при передаче средств арабской общественности.

