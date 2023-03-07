



После израильского удара по Алеппо Сирия меняет маршруты гуманитарной помощи

Министерство транспорта Сирии заявило во вторник, что изменит маршрут рейсов, перевозящих помощь пострадавшим при землетрясении. Решение принято в связи с ночной воздушной атакой Израиля, после которой из строя выведен международный аэропорт Алеппо.



Считается, что удары пришлись по объектам иранских ополченцев в аэропорту Алеппо.



Теперь гуманитарные рейсы будут приземляться в аэропортах Дамаска или Латакии.



Отметим, что утром сирийские государственные СМИ заявили, что Израиль нанес удар по северному аэропорту. Израильские военные отказались от комментариев.



Сирийский новостной канал, который первоначально сообщал об атаке Израиля, отмечает, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту была закрыта. О пострадавших не сообщалось.



Напомним, ранее израильские официальные лица заявили, что нанесут удар по Сирии, если Иран попытается использовать международную помощь в качестве троянского коня для производства оружия.



