



После изнасилования в Гедере: полиция боится атак против меньшинств



Ограбление жилого дома в Гедере и изнасилование женщины на глазах у детей вызвали настоящую панику в городе и серьезные опасения относительно дальнейших случаев.



Вчера вечером (во вторник) полиция задержала 4 жителей города для допроса по подозрению в том, что они планировали создать "гражданскую гвардию" для поиска нелегалов в городе - без согласования с полицией.



Сотрудники полиции участка Явне вызвали их на допрос по подозрению в том, что они планировали объединиться и причинить вред представителям меньшинств, работающим на строительных площадках в городе. Полиция отметила, что только вчера они были предупреждены сотрудниками станции "не брать закон в свои руки и не вредить другим".





Их доставили на допрос по подозрению в сговоре с целью совершения преступления и незаконном проникновении с целью причинения вреда жителям ПА, которые работают на стройке. По окончании допроса они были отпущены под ограничительные условия.



Жители Гедеры говорят о чувстве незащищенности и потери доверия к полиции и ее способности обеспечить им защиту. После этого тяжелого события более 100 жителей уже выразили готовность создать собственную гражданскую гвардию, которая будет патрулировать окрестности в критические часы ночью и днем.