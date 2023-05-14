



После двух лет хаоса: продление загранпаспортов без предварительной записи

После двухлетнего хаоса в службе народонаселения МВД сегодня, 14 мая, началось продление паспортов без предварительной записи.



В четырех крупнейших бюро Управления по делам населения в Израиле эта услуга будет предоставляться с сегодняшнего дня в течение примерно месяца в рамках пилотного проекта, инициированного министром внутренних дел Моше Арбелем. Из-за опасений перегруженности бюро, никаких других услуг предоставляться не будет.



Пилотный проект министра внутренних дел Моше Арбеля по выдаче паспортов в преддверии летних каникул начнется сегодня в четырех крупнейших бюро Управления по делам населения Израиля - Иерусалиме, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Хайфе. В рамках проекта будет предоставляться услуга по выдаче паспортов без предварительной записи.



На прошлой неделе министр Арбель посетил эти бюро, чтобы проверить готовность каждого бюро и его сотрудников к этой операции, и попросил внимательно следить за настроением в повседневной рутине, а также за сервисными и технологическими проблемами, с которыми сталкиваются получатели услуги и сотрудники бюро.



Ожидается, что пилотный проект, инициированный министром Арбелем совместно с Управлением по делам населения и иммиграции, продлится около месяца, и в то же время в Бней-Браке в настоящее время работает центр, который также занимается только выдачей паспортов, но требует предварительной записи.



Четыре бюро будут работать с воскресенья по четверг с 07:30 до 21:00, а Центр биометрических паспортов в Бней-Браке будет работать с воскресенья по четверг с 08:00 до 22:00, там обслуживание будет осуществляться только по предварительной записи. Любые другие услуги, кроме выдачи паспорта, будут невозможны в этих бюро с сегодняшнего дня и до 15 июня, а те, кто заранее записался на прием в эти бюро, смогут прийти, но возможны задержки из-за ожидаемой нагрузки.



Помимо ожидаемой нагрузки, другой проблемой является временное прекращения оказания других услуг в этих больших и центральных бюро, включая выдачу и продление визы на проживание в Израиле и продление или изменение удостоверения личности. На прошлой неделе министр Арбель объявил, что все существующие визы будут автоматически продлены до конца года, но на данном этапе новые заявления на получение виз обслуживаться не будут, чтобы бюро, как входящие в рамки пилотного проекта, так и другие, могли работать в основном на выдачу паспортов.