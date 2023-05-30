



После "бунта арноны": Нетаниягу убрал Бибаса



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить своего близкого соратника, высокопоставленного функционера Ликуда Цури Сисо председателем муниципального комитета Ликуда, который координирует и возглавляет подготовку партии к местным выборам в конце года.



Сисо заменит председателя местного правительства и мэра Модиина Хаима Бибаса, который возглавлял муниципальный комитет на двух последних местных выборах - в 2013 и 2018 годах.



Ранее Бибас считался очень близким к Нетаниягу, но в последние месяцы между ними возникла большая напряженность из-за битвы вокруг фонда арноны, а еще раньше - из-за несогласия Бибаса с увольнением министра обороны Йоава Галанта в конце марта и его призывов остановить правовую революцию.



Нетаниягу решил не назначать его на новый срок председателем комитета и предпочел поставить Сисо, одного из своих ближайших доверенных лиц в партии, вместо министров Нира Барката и Мики Зоара несмотря на то, что оба хотели получить эту должность.



Муниципальный комитет, который, помимо прочего, руководит выборами в отделениях и отвечает за распределение бюджетов партии между кандидатами и списками, входят еще два члена и два наблюдателя.



В качестве наблюдателей в комитет Нетаниягу назначил двух ключевых членов Ликуда - члена МК Давида Битана, председателя комитета по экономике и одного из немногих его ярых критиков в партии, и председателя центрального комитета Ликуда, министра туризма Хаима Каца.