



После бойкота Барселоны Мадрид предлагает Тель-Авиву стать побратимом

На следующий день после того, как мэр Барселоны приостановила институциональные отношения с Израилем и побратимство с городом Тель-Авив из-за “систематических нарушений прав человека”, мэр Мадрида предложил Тель-Авиву стать побратимом.



В письме, адресованном премьер-министру Биньямину Нетаниягу в среду, мэр Барселоны Ада Колау объяснила по приостановке побратимства между городами требованиями петиции пропалестинских групп из Барселоны.



“Я приняла решение временно приостановить отношения с Государством Израиль и побратимские соглашения с муниципалитетом Тель-Авива до тех пор, пока израильские власти не прекратят систематическое нарушение прав человека палестинского населения”, – написала Колау, возглавляющая каталонскую столицу с 2015 года.



В четверг Хосе Луис Мартинес-Алмейда, консервативный мэр Мадрида, обвинил Колау в антисемитизме и сообщил в Twitter, что он написал мэру Тель-Авива Рону Хульдаи.



“Такой шаг посылает сигнал всем гражданам Израиля о том, что Мадрид очень хорошо знает, с кем укреплять и развивать связи, а именно с демократическим и правовым государством”, – говорится в письме мадридского мэра.



Мартинес-Алмейда также раскритиковал решение главы Барселоны, заявив, что оно имеет “сильный запах антисемитизма” и сказал, что “для Мадрида будет честью стать побратимом Тель-Авива”.



Заместитель мэра Барселоны Лайя Боне раскритиковала решение Колау, написав, что это “очень серьезная ошибка”.



В сообщении МИД Израиля говорится, что заявление Колау не пользуется поддержкой большинства жителей Барселоны, а “поддерживает экстремистов, террористические организации и антисемитизм и наносит ущерб интересам жителей Барселоны”.