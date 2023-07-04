



После блокады Бен-Гурион - "день экономического сопротивления"



Сегодня утром, 4 июля, начался "День экономического сопротивления" организаторов протестов хай-тека. В рамках этого протеста в середине недели ожидаются демонстрации по всему Израилю- с севера на юг.



Центры проведения демонстрации - и часы:



Сегодня (вторник):



Тель-Авив демонстрация в комплексе Сарона: начало в 08:00.



Кфар-Саба и Хайфский университет: начало в 11:00



Рамат Хаиль, Раанана и Петах-Тиква: начало в 12:00



Среда, 5 июля:



Университет Беэр-Шевы: 17:00



Кфар Саба и перекресток Раанана: 20:00



Центральная автобусная станция Хайфы: 12:00





В дополнение к ожидаемым демонстрациям по всей стране, завтра начнется новая информационная кампания под названием "Налог на переворот - реформа обходится нам дорого". В рамках этой кампании экономисты, выступающие против законодательства, представят экономические анализы ущерба от правовой революции и их вклада в нанесение ущерба карманам израильских граждан и стоимости жизни.



От имени штаба протеста работников хай-тека было заявлено следующее: "Пока коалиция несется к диктатуре, экономический ущерб накапливается. Мы все платим, и будем платить за это из своих карманов еще долгие годы. Правительство не волнует, что мы стонем от дороговизны жизни, как не волнует его и то, что высокие технологии, главный рычаг роста экономики, терпят крах".