После атаки на синагогу: Шольц обещает принять меры

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять жесткие меры по борьбе с антисемитизмом.



Таким образом он прокомментировал нападение на синагогу, совершенное при помощи бутылок с зажигательной смесью.



По данным полиции, атаку совершили двое неизвестных, которые после этого скрылись с места происшествия. Бутылки упали на тротуар, никто не пострадал.



"Нападения на еврейские учреждения, жестокие беспорядки на наших улицах — это бесчеловечно, отвратительно и недопустимо. Антисемитизму нет места в Германии. Я благодарю силы безопасности", - сказал Шольц.





