



После атаки на Ротмана в Тель-Авиве: Ликуд против демонстрантов

На еженедельном заседании фракции Ликуд много говорилось о законодательстве правовой революции, но также и о протестах против нее. Члены фракции рассказали о о серьезных проблемах в их жизни с тех пор, как начались протесты против реформ.



Во время дебатов член Кнессета Дани Данон призвал к действиям против протестующих и выдвинул предложение о принятии закона, запрещающего демонстрации у домов общественных деятелей. В Израиле уже существуют ограничения протестов, которые должны проходить на определенном расстоянии от резиденций политиков.



Во время дебатов член Кнессета Моше Саада заявил, что один из активистов протеста "призывал преследовать нас (членов Ликуда) в общественном пространстве". По словам Саада, активист угрожал "принять меры, если законодательство не будет заморожено". После него выступила Тали Готлиб: "Представителей Ликуда повсюду сопровождают протестующие". Затем член Кнессета Данон выдвинул предложение о действиях: "Должно быть принято законодательство относительно демонстраций возле домов общественных деятелей, это возмутительно".





Премьер-министр Нетаниягу выразил готовность рассмотреть это предложение. "Не останавливайтесь, и мы тоже не остановимся. Говорю вам как человек, по которому бьют повсюду", - сказал Нетаниягу членам своей фракции. "Кстати, у них нет географических ограничений, когда речь идет о премьер-министре - они приезжают в Лондон, приезжают в Рим, приезжают везде".



На этом фоне ожидается, что в ближайшие недели лидеры протеста против законодательного акта усилят давление и будут поощрять новые демонстрации у домов народных избранников.



Через несколько часов после бурного заседания фракции Ликуд Нетаниягу выступил на пленуме Кнессета. Премьер-министр говорил в прениях об увеличении числа убийств, но значительную часть своей речи посвятил демонстрациям против юридического законодательства. На пленуме начались беспорядки, и члены Кнессета в знак протеста прервали слова Нетаниягу, на что он ответил: "Не надо мне проповедовать". Среди прочего, он заявил: "Во имя свободы слова они избили министра Дихтера, изгнали Бисмута и не разрешили Ротману выступить в Тель-Авивском университете".