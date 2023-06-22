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После атаки на границе с Египтом: Халеви назначил нового командира бригады Паран
22.06.2023 16:52 Алина Груднева

После атаки на границе с Египтом: Халеви назначил нового командира бригады Паран

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви назначил новым командиром региональной бригады "Паран" после смертоносного инцидента на границе с Египтом подполковника Равива Шемера.

Его повысят до звания полковника.

Шемер вступит в должность после того, как его назначение будет одобрено министром обороны Йоавом Галантом.

Нынешний командир бригады "Паран" Идо Саад должен быть уволен и переведен на другую должность в ЦАХАЛе после смертоносного нападения на границе, которое произошло 3 июня. Тогда египетский полицейский проник на территорию Израиля и убил трех солдат.
 

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